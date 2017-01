PSG : Ronaldinho conseille à Neymar de venir à Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ronaldinho sera mis à l’honneur ce dimanche soir, pour le match entre le PSG et Monaco. L’ancien meneur de jeu du club de la capitale, qui n’a pas encore totalement raccroché les crampons, est présent à Paris depuis cette fin de semaine, où il enchaine entretiens médiatiques, dédicaces et clins d’œil à son passage à Paris. De quoi dire tout le bien qu’il pense du nouveau projet parisien, et même faire un peu de pub pour la venue de l’un des meilleurs joueurs au monde. Il s’agit bien évidemment de Neymar, qui évolue dans un club que Ronnie connaît bien, à savoir le FC Barcelone.

« Le club a connu un grand changement. Lors de mon passage j'ai été très heureux aussi. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce changement, n'importe qui aimerait contribuer à ce grand club. Je conseille à n'importe quel joueur du monde de venir à Paris. C'est un des meilleurs clubs du monde avec un public hors du commun. Je ne le conseillerai pas qu'à Neymar. Mais tout grand joueur qui pense jouer dans un grand club un jour, peut venir tranquille au PSG », a expliqué à SFR Sport l’ancien international brésilien, qui avoue n’avoir qu’un seul regret au sujet de son passage au PSG, celui de n’avoir gagné aucun titre, Paris ayant perdu la finale de la Coupe de France en 2003 face à Auxerre.