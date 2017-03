PSG : Riolo détruit ceux qui pourrissent le PSG grâce à Monaco

Dans : PSG, Monaco, Ligue 1.

L'AS Monaco bénéficie d'une très belle image auprès du grand public et des différents observateurs. Il est vrai que le club de la Principauté a une attaque de feu et fait le spectacle. Mais Daniel Riolo est vraiment agacé que ceux qui soutiennent l'ASM en profitent pour attaquer durement le Paris Saint-Germain. Car pour le journaliste de RMC, il est stupide de faire passer Monaco pour le petit club par rapport à l'ogre PSG. Tout cela sur fond de rivalité entre un richissime russe et un patron qatari.

« Déjà les équipes contre Monaco jouent comme contre le PSG l'an dernier, cuisses ouvertes prêtes à perdre alors que contre le PSG de cette année les équipes en face donnent TOUT ! Et puis parler de Monaco comme un outsider alors que le club a un budget de plus de 200M€, dans une principauté, avec une fiscalité avantageuse. Le PSG se traine l'identité de son boss comme un fardeau et qui lui apporte la haine des autres. On m'expliquera en quoi un oligarque russe a moins de pouvoir. Mais comme il ne vient pas des pays arabes, on le trouve juste plus facilement. Et puis le PSG fait une saison de merde ? Et Monaco une saison magnifique ? Il y a seulement 3 points qui séparent les deux équipes !! Le PSG fait un de ses meilleurs totaux depuis QSI. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en interne au PSG, ça on le dit, et ça doit changer. Mais profiter de la saison de Monaco pour rabaisser le PSG je ne trouve pas ça juste », explique, sur son blog, Daniel Riolo.