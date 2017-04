PSG : Riolo détruit Aurier et Kurzawa, les boulets du Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a balayé Guingamp après une superbe seconde période, mais pour Daniel Riolo il y a des choses qui ne vont pas concernant les choix tactiques d'Unai Emery. Car pour le journaliste de RMC, le PSG traîne vraiment deux boulets, Layvin Kurzawa et Serge Aurier, alors que sur le banc de touche Javier Pastore mérite mieux que ce rôle de remplaçant de luxe.

Pour Daniel Riolo, les choses sont donc relativement claires. « Le problème de cette défense centrale, c’est Aurier. On va dire que je fais encore une fixette, mais vous avez vu son placement ? Ses sorties, son QI foot ? Rabiot doit déserter le milieu pour compenser les montées incompréhensibles de la lumière Aurier. L’entrée de Pastore aura été décisive. La sortie de Kurzawa aussi. Il n’apporte rien, pire, il handicape le jeu parisien. Pastore est entré à 0-0 et en 5 minutes, le match a basculé. Sa présence au milieu est assurément un atout. Avec lui, Verratti est encore plus à l’aise. Un 8 et un 10, ça c’est du foot », constate Daniel Riolo, qui pousse Serge Aurier et Layvon Kurzawa sur la touche, et même hors du PSG, et replace Javier Pastore à un poste de titulaire. On fait passer le message à Unai Emery.