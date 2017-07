PSG : Raiola tente déjà un premier coup avec Verratti...

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Transféré dans l'écurie de Mino Raiola, Marco Verratti se retrouve désormais dans le viseur de Manchester United durant ce marché estival...

Cette semaine, Marco Verratti a changé de crèmerie. Après avoir remercié Donato Di Campli, son agent de toujours, qui a dépassé les bornes en début de mercato en mettant la pression sur le PSG pour négocier un potentiel transfert vers le Barça, le milieu de terrain a tapé dans la main de Mino Raiola. Et ceci pourrait bien avoir des répercussions sur l'avenir du Petit Hibou... En effet, si l'agent italo-néerlandais a de bonnes relations au sein du club de la capitale, même si Matuidi semble notamment sur le départ, il pourrait réaliser un nouveau gros coup... en tentant de faire bouger Verratti. Attiré par l'appât du gain, l'homme d'affaires de 49 ans tenterait donc de placer son nouveau poulain à... Manchester United, où il a pignon sur rue, avec Pogba, Mkhitaryan et Lukaku.

En quête d'un nouveau milieu de terrain, alors que Chelsea refuse de vendre Matic, Jose Mourinho cible le Parisien. Prêt à débourser 67 ME pour le recruter, MU pourrait bien tomber sur un os. Selon The Mirror, le club de la capitale refuserait de vendre Verratti.. sauf si Anthony Martial est inclus dans la potentielle transaction. Un montage plus que tordu surtout que les Red Devils ne veulent pas laisser partir leur attaquant français. Et de toute façon, Verratti est intransférable à Paris, surtout que Dani Alves est arrivé en attendant les probables venues de Neymar et d'Alexis Sanchez. Mais avec Mino Raiola, tout reste possible...