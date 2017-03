Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Habitué ces dernières saisons aux quarts de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'est fait sortir cette année au stade des huitièmes après une dramatique élimination à Barcelone. Marqué par ce 6-1 pris au Camp Nou, comme l'ensemble de ses coéquipiers, Adrien Rabiot admet que le PSG a totalement déjoué lors du match retour face au Barça. Mais surtout le milieu de terrain international tricolore du club de la capitale constate que sur le plan européen, Paris Saint-Germain a bien du mal à progresser d'année en année. Mais il reste confiant.

« Au niveau européen, ça stagne un petit peu mais il faut persévérer. C’est quelque chose qu’il faut construire, le club est jeune, le projet aussi. Il faut surtout que les joueurs gardent confiance et soient toujours motivés à l'idée faire partie de ce projet. Si on peut toujours gagner la C1 ? Oui bien sûr, je pense que c’est faisable. Ce serait une image forte que le PSG la remporte. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais je suis sûr que ça viendra, a confié, sur TF1, Adrien Rabiot, qui est revenu sur le désastre de Barcelone. On a déjoué. Si on avait joué comme au match aller, ça ne se serait pas passé comme ça. Le scénario a fait que tout a réussi à Barcelone et l’arbitre y est pour beaucoup aussi. Mais on a des joueurs de haut niveau, ils sont mentalement très forts. Ils ont tout de suite switché et on est passé à autre chose. Cela nous a fait mal mais je pense que ça va aussi nous servir pour la suite. »