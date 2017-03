PSG : Rabiot fait un aveu terrible deux semaines après Barça-PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Particulièrement bon lors du match aller des huitièmes de finale entre le PSG et Barcelone, Adrien Rabiot avait été inexistant au Camp Nou. Mais, au milieu d'une faillite totale des joueurs du Paris Saint-Germain, celle du milieu de terrain international n'avait pas été plus choquante qu'une autre. Cependant, deux semaines après le terrible 6-1 encaissé contre le Barça, Adrien Rabiot a fait une confidence assez incroyable en marge du match PSG-OL. En effet, il a reconnu avoir joué malade, et loin d'être en forme optimale, contre le club catalan.

« Oui, je confirme que je souffrais d’une infection pulmonaire, c'était assez difficile, mais j'ai voulu jouer ce match. Je regrette parce que je n'étais pas à 100%, il aurait peut-être fallu mettre quelqu'un d'autre à ma place, mais je tenais à jouer ce match et c'est clair que j'ai été en difficulté. Ce n'est pas non plus dû qu'à cela même si c'est clair que ça a joué », a reconnu Adrien Rabiot, qui a précisé que ce problème pulmonaire était désormais réglé. Un aveu plutôt incroyable, même si on peut se demander si Unai Emery était informé totalement du problème physique de son milieu de terrain. Si c'était le cas, alors d'autres questions peuvent se poser sur les choix du coach du PSG.