PSG : « Qu’il la boucle », Verratti n’est pas une star lâche Dugarry

Dans : PSG, Ligue 1.

Il fallait s’y attendre. Après l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue es Champions, l’agent de Marco Verratti a de nouveau menacé le Paris Saint-Germain.

« Marco veut gagner, mais le PSG, tel qu’il est en ce moment, ne peut pas lui permettre de le faire », a osé Donato Di Campli dans La Gazzetta dello Sport. Un refrain qui commence à agacer certains consultants, à l’image de Daniel Riolo ou de Christophe Dugarry. De son côté, le champion du monde 1998 estime que le milieu italien n’a pas encore suffisamment prouvé pour laisser son représentant tenir de tels propos.

« Il va falloir montrer un peu de force et lui dire qu'il la boucle un peu, a réagi Dugarry sur RMC. Il y a tellement de choses dans le cas Verratti... Ses qualités sont indéniables. On a beau dire, il a encore tout à prouver. Ce garçon n'a encore rien réussi même s'il a montré de bonnes choses. Il a gagné des titres avec Paris mais ça n'a pas de valeur extrême. »

« Verratti n’est pas irréprochable »

« Son agent parle beaucoup trop. Il dit tout et son contraire, a critiqué l'ancien attaquant. Le club doit être fort et dire à son agent qu'il se taise. Il veut qu'il gagne des trophées, ça tombe bien, le PSG aussi ! C'est quoi cette connerie. Ces agents qui s'expriment à tort et à travers... Verratti a besoin de progresser, déjà mentalement. Il n'est pas irréprochable. Il me saoule son agent. Astique ton joueur plutôt que le PSG ! » Tôt ou tard, le club francilien devra lui aussi remettre le clan Verratti à sa place.