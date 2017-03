PSG : L'agent de Verratti provoque salement Al-Khelaifi et les supporters

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Donato Di Campli est un agent bavard, très bavard même, et capable d'enchaîner les déclarations contradictoires notamment lorsqu'il s'agit de son client le plus célèbre, Marco Verratti. Visiblement au taquet depuis quelques semaines, le représentant du milieu de terrain italien a décidé de se montrer très incisif à l'encontre du Paris Saint-Germain. Et ces vacheries sur le club de la capitale, c'est dans la Gazzetta dello Sport que Donato Di Campli a décidé de les déverser. Ce mercredi, l'agent de Marco Verratti évoque de nouveau un départ du joueur transalpin, affirmant qu'il était désormais évident qu'il lui serait impossible de gagner la Ligue des champions avec le PSG.

« C’est une situation compliquée qui va au-delà du contrat qu’il a au PSG jusqu’en 2021. Marco veut gagner, mais le PSG, tel qu’il est en ce moment, ne peut pas lui permettre de le faire. Il est à Paris depuis 5 ans et doit maintenant avoir le raisonnement suivant : gagner beaucoup d’argent sans gagner ou gagner et devenir un champion. Ce n’est pas un problème d’argent. Quiconque viendrait recruter Verratti le paierait autant. Mais il y a une chose de sûre, s’il laisse le PSG, ce sera pour aller dans un top club européen. En Italie ? Je doute que ce soit sa destination finale », a expliqué l'agent de Marco Verratti. Des propos qui vont évidemment faire tousser le Paris Saint-Germain.