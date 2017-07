PSG : Prison, insultes, Di Campli se lâche dans le dossier Verratti

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Agent de Marco Verratti qui tape déjà sur les nerfs de beaucoup de gens à Paris, Donato Di Campli a délivré le coup de grâce ce vendredi lors d’un entretien au Corriere dello Sport.

Le ton était donné dès la première page du quotidien sportif italien, où Marco Verratti était annoncé « en prison » à Paris. Une prison dorée. Dans son interview, l’agent du milieu de terrain parisien n’y est pas allé de main morte, évoquant tous les sujets délicats. A savoir son incompréhension devant la manière dont il était traité en France, la volonté de Verratti de jouer pour Barcelone, et un aveu d’impuissance devant l’impossibilité de voir ce transfert se réaliser, le PSG n’ayant aucune intention de lâcher son joyau.

« Le Barça vise Marco depuis un an. La situation s’est envenimée ces derniers temps, on nous insulte en France. On nous attaque, à la télé, à la radio, sur Twitter. Traire, mercenaires, « Raiola de France », tout y passe. Mais Marco et moi, nous ne sommes pas ingrats avec le PSG. Il connait ses engagements. Mais c’est normal qu’il soit flatté par l’intérêt du Barça. Qui ne le serait pas ? Le PSG dit qu’il veut construire une équipe compétitive. On parle de Mbappé à 150ME. Mais pour le moment aucun joueur de niveau Champions League n’est arrivé », a expliqué Di Campli, qui rejoint ainsi les récentes déclarations de Verratti, désireux de voir Paris se renforcer pour gagner la Ligue des Champions rapidement.

« Enfin, le point important, c’est Doha. Ne pas vendre Verratti pour 100ME est devenu une question d’orgueil pour l’Emir, qui a un budget illimité. Marco est prisonnier de cela. Al-Khelaifi m’a dit : si je vends Marco, Doha ne me le pardonnera jamais. Il est sous contrat jusqu’en 2021. Si je le vends, je joue ma place. Le club vend 30.000 maillots de Marco par semaine. Ils m’ont dit que l’envoyer au Barça, c’est comme perdre Totti à la Roma. Je vais bientôt rencontrer le président et Henrique pour expliquer que Marco ne s’est pas monté la tête. Dire qu’il est assez fort pour supporter les attaques et les critiques. Marco parlera avec Emery qui le juge indispensable pour la saison prochaine. Je pense qu’il se passera quelque chose », a tout de même conclu l’agent de Marco Verratti, persuadé que ce feuilleton peut encore durer.