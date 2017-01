PSG : Pour Jesé c’est clair, Paris c’est fini

Dans : PSG, Mercato.

Arrivé du Real Madrid avec la réputation flatteuse de grand espoir issu de la Cantera, Jesé Rodriguez a beaucoup déçu. Des problèmes physiques, une utilisation avec parcimonie et des performances pas à la hauteur des attentes de son entraineur, l’Espagnol est invité à se trouver une porte de sortie pour continuer la saison. Las Palmas a les faveurs du clan de l’attaquant parisien, mais l’accord peine à se trouver pour des raisons financières. Néanmoins, Las Palmas ou pas, un départ est désormais inévitable a reconnu l’un des agents de Jesé au micro de Canarias 7.

« Rien n'a été décidé, mais il reste encore plusieurs semaines avant la fin du mercato d'hiver. Ce qui est certain, ce que le futur de Jesé est loin du PSG. Il veut choisir la meilleure proposition possible. Pendant ce temps, il s'entraîne chaque jour afin de ne pas être à la traîne physiquement lorsqu'il reviendra jouer. Il a de l'ambition, il veut continuer à progresser. J'ai parlé avec lui et il sait que nous travaillerons afin de trouver la meilleure alternative possible pour sa carrière », a expliqué Armando Ufarte, qui essaye de rapprocher le PSG et Las Palmas, mais va bien devoir étudier d’autres solutions si le temps passe sans concrétisation à ce niveau.