PSG : Pour être aussi précis, Cavani est forcément en surrégime

Dans : PSG, Ligue 1.

Critiqué après ses victoires à Dijon (1-3) et contre Lille (2-1), le Paris Saint-Germain s’est rassuré face aux Girondins de Bordeaux (0-3) vendredi.

Suffisant pour faire le plein de confiance et redonner de l’optimisme à Rolland Courbis avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. « Battre le Barça pour le PSG, ce serait un exploit mais pas un miracle. Quand tu vois le potentiel du PSG, à condition qu’il soit bien utilisé, et que j'imagine bon dans tous les secteurs, ils en sont capables, a annoncé le consultant sur RMC. Et quand je vois jouer le Barça ces derniers temps… Evidemment il y a la MSN, mais par exemple quand je vois l’Atlético, je me dis que le PSG peut faire aussi bien voire mieux. »

« Après, si le PSG s’angoisse de jouer le Barça, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, ils n’avaient qu’à finir premiers du groupe. Mais le Bordeaux d’hier, c’est un copain pour le PSG ! On parle bien de Paris qui a battu Lille dans les arrêts de jeu et qui était critiqué après son match à Dijon non ? C’était il y a quelques jours, pas quelques mois non ? C’est bien ce PSG ? », s’est étonné Courbis, bluffé par l’attaquant Edinson Cavani, auteur d’un doublé à Bordeaux.

Cavani à 101 %

« Là, ils ont récupéré Verratti et Trapp. Et puis quand on parle de confiance et je vois Cavani hier… Si on m’avait dit il y a six mois que ce joueur était capable d’être aussi précis dans une reprise de volée de 20 mètres, j’aurais demandé à voir ! Le Cavani que nous voyons en ce moment est à 100 voire 101% des ses possibilités, a-t-il estimé. Il le mérite par rapport aux efforts qu’il fait. En faisant des prières pour qu’il ne se blesse pas. » Efficace, l’Uruguayen met tout le monde d’accord au meilleur moment.