Dimanche soir, Gerard Piqué avait mis le feu aux réseaux sociaux en lançant via Instagram un « se queda » en illustrant ce « il reste » d'une photo de Neymar. Tout de suite, on a pensé que la star brésilienne avait finalement choisi de rester au Barça plutôt que de signer au Paris Saint-Germain. Mais depuis, le message de Piqué a fait plouf, cette intervention de l'emblématique joueur catalan ressemblant plus à un souhait qu'à une décision ferme et définitive de Neymar.

Mais ce mardi, Gerard Piqué va pouvoir s'expliquer puisque la presse espagnole annonce que le joueur du FC Barcelone donnera une conférence de presse avant le match du Barça face à Manchester United dans le cadre de l'International Champions Cup. Cette intervention très attendue aura lieu à Washington à 17h30, soit 23h30 en France, et forcément Gérard Piqué n'échappera pas à une question sur son fameux « se queda », mais également sur la situation de Neymar à Barcelone.