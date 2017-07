PSG : Piqué joue du pipeau, Neymar est bien proche du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

L'intervention de Gerard Piqué dimanche soir dans le dossier Neymar a semé le trouble, mais ce lundi tout le monde a retrouvé ses esprits et il semble surtout que l'international espagnol du Barça a jeté les dernières forces du club dans la bataille avec ce message sur Instagram. Se confiant à ESPN, un proche de Neymar a rapidement reconnu que ce « il reste » n'avait strictement aucun sens. Et plusieurs médias espagnols admettent que la star brésilienne est toujours aussi proche de signer au Paris Saint-Germain quoi qu'en dise Gerard Piqué.

Selon Marca, le message du joueur emblématique du FC Barcelone a été décidé et validé lors d'un rendez-vous dans l'après-midi avec des dirigeants du club qui commencent à sentir que le vent a définitivement tourné en faveur du PSG. Et ce feuilleton commence à sérieusement agacer de l'autre côté des Pyrénées où la presse catalane estime que désormais Neymar et son père doivent sortir du silence, chaque jour qui passe creusant un fossé de plus en plus large entre l'attaquant brésilien et le Barça et confirme un probable départ vers le Paris Saint-Germain. Reste désormais à attendre les prochains rebondissements dans ce feuilleton de l'été 2017.