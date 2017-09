PSG : Pierre Ménès attend PSG-OL avant de juger vraiment Paris

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Le Paris Saint-Germain s'est promené mardi soir en Ligue des champions face à une équipe du Celtic apparue très faible. Alors, au moment d'analyser ce match, Pierre Ménès avoue que le PSG a clairement une puissance de feu impressionnante avec le trio Neymar, Mbappé, Cavani. Mais le consultant de Canal+ va attendre tout de même le choc de dimanche prochain contre l'Olympique Lyonnais avant de s'emballer concernant le niveau réel du Paris Saint-Germain.

« On ne va pas faire la fine bouche : gagner 5-0 en Ligue des Champions, que l’adversaire soit moldave, ouzbek ou finlandais, il faut quand même le faire. Réaliser un tel carton sur le terrain du Celtic, c’est une belle performance. Même si, on est d’accord, ce qu’il y a de mieux dans ce club aujourd’hui, c’est le Celtic Park et son fabuleux public. Parce que l’équipe, je ne suis même pas sûr qu’elle figurerait dans les dix premiers en Ligue 1 (...) On le répète depuis quinze jours mais cela devient une réalité plus évidente à chaque match, le PSG a cette année une attaque exceptionnelle. Première occasion, but de Neymar. Deuxième occasion, but de Mbappé. Troisième occasion, penalty provoqué et transformé par Cavani (...) Le PSG a idéalement lancé sa saison européenne. Voilà, avant de s’enflammer, on va quand même attendre un adversaire un peu plus costaud, à commencer par Lyon qui se déplace au Parc dimanche soir », prévient Pierre Ménès, qui sait que l’OL peut éventuellement poser des soucis au Paris Saint-Germain.