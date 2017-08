PSG : Pierre Ménès allume un Barça qui n'a « aucune classe »

Dans : PSG, Mercato, Liga.

L'annonce par le FC Barcelone d'une plainte déposée devant la Fédération espagnole de football afin de réclamer 8,5ME à Neymar a eu le don d'agacer pour Pierre Ménès. Pour le consultant de Canal+, le Barça se comporte de manière minable dans ce dossier et n'a plus du tout le standing qu'on lui a connu dans le passé. « Le Barça a donc pris les 222 millions de la clause et réclame 8,5 millions à Neymar. Mais qu'est devenu ce club? aucune classe (…) Il y avait une clause elle a été payée ou est le problème ? » », écrit, via Twitter, Pierre Ménès.