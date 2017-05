PSG : Pepe très proche de signer au Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

La rumeur avait été évoquée il y a quelques semaines, Pepe, dont le contrat s'achève au Real Madrid, pourrait signer au Paris Saint-Germain. Mais cette hypothèse avait pris du plomb dans l'aile lorsque des clubs chinois, capables de lutter et de dominer financièrement le PSG sur le plan salarial, étaient entrés dans la danse.

Mais ce mardi, la Cadena Ser, généralement très bien informée en ce qui concerne les Merengue, affirme que Pepe est finalement très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le journaliste de la radio espagnole a même été très clair en lançant que « Pepe avait un pied et demi au PSG ». La signature du défenseur portugais de 34 ans serait évidemment un gros coup sur le plan sportif mais aussi de la communication, et en plus l'opération financière serait neutre puisque Pepe arrive en fin de contrat et ne coûtera donc rien aux dirigeants parisiens, en dehors de son salaire. Reste désormais à finaliser cette éventuelle signature, afin que les deux pieds de Pepe soient réellement à Paris...