PSG : Patrick Kluivert pariait trop, des escrocs le font chanter !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le directeur du football du Paris Saint-Germain fait parler de lui ce samedi dans la presse néerlandaise, Patrick Kluivert étant cité comme la victime d'une bande d'escrocs qui le faisaient chanter et qui ont été interpellés en février dernier. Le début de l'affaire remonte aux années 2011 et 2012 lorsque l'ancienne star du foot batave entraînait l'équipe B du FC Twente. A cette époque, Patrick Kluivert aurait misé des sommes énormes sur les matches de l'équipe A du même club, ce qui n'était pas interdit.

Mais visiblement Kluivert a perdu le sens des réalités, au point d'avoir une dette à hauteur d'un million d'euros auprès de différents prêteurs, lesquels n'auraient obtenu le remboursement que de la moitié de la somme. Seul problème, cette bande d'escrocs a mis une pression de plus en plus énorme sur le directeur du football du PSG, le faisant chanter, ces malfrats ont également été cités dans une affaire de matches truqués et l'auraient menacé de l'impliquer. Cependant, pour l'instant, les enquêteurs néerlandais n'ont pas du tout mis en cause Patrick Kluivert concernant d'éventuels paris sur des rencontres jouées d'avance. Le quotidien néerlandais De Volkskrant indique que c'est en simple témoin que Kluivert a été entendu ces dernières semaines dans cette affaire, n'étant considéré que comme une victime.