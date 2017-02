PSG : Pastore, Verratti et Trapp forfaits contre Lille, Di Maria et Meunier incertains

Dans : PSG, Ligue 1, LOSC.

A la veille du match PSG-LOSC, Unai Emery a fait un point sur l'état de ses troupes avant ce rendez-vous de Ligue 1. L'entraîneur parisien a d'ores et déjà annoncé que Javier Pastore, Marco Verratti et Kevin Trapp ne seraient pas présents dans le groupe face à Lille. Concernant Angel Di Maria et Thomas Meunier, une décision sera prise après la séance de travail prévue ce lundi après-midi, mais Emery semblait relativement optimiste.