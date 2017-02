Dans : PSG, Ligue 1.

Bien parti pour rejoindre la liste des joueurs qui ne parviennent pas à exprimer leur talent durablement en raison d’interminables problèmes physiques, Javier Pastore continue d’enchainer les semaines sans jouer.

Toujours proche de revenir, le milieu de terrain argentin rechute, est ménagé, sent une gêne, reste aux soins et empile les forfaits. Alors que Paris cherche toujours l’animation offensive parfaite et notamment le liant entre le milieu et l’attaque, l’ancien de Palerme était espéré de retour en forme pour la double confrontation face au FC Barcelone. Ce sera difficilement le cas puisqu’à moins d’une semaine de la réception des Catalans, Javier Pastore est encore forfait pour la réception de Lille, ce mardi. Et c’en est trop pour Pierre Ménès, qui confie même que le club de la capitale perd totalement patience dans ce dossier.

« Il est encore forfait. Il se fout de la gueule du monde. Ils n’en peuvent plus au PSG », a balancé le consultant de Canal+, pour qui cette situation devient totalement déconcertante. De son côté, Emery a reconnu être terriblement frustré de ne pas pouvoir utiliser Javier Pastore, qui n’a connu que trois titularisations en Ligue 1 cette saison.