PSG : Pastore accusé d'être un boulet comme Gourcuff l'était à OL

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Javier Pastore est toujours éloigné des terrains de Ligue 1, le joueur argentin trainant depuis plus d'un an différents soucis physiques qui font que le Paris Saint-Germain ne peut plus durablement compter sur lui. Alors, s'exprimant sur El Flaco, Frédéric Gouaillard, journaliste du Parisien en charge du PSG, estime qu'il est désormais temps que Nasser Al-Khelaifi se sépare de la première star recrutée par QSI lors du rachat du club de la capitale. Car notre confrère craint que l'histoire de Javier Pastore à Paris se termine en eau de boudin.

« Que doit faire le PSG avec Pastore ? Le remettre sur pied s’ils y arrivent… C’est une nécessité. Sinon, c’est un poids mort. Après, même si c’est un garçon attachant, un joueur intéressant, il faut s’en séparer. Quand on a payé un joueur 42M€, on attend un peu plus de retour sur investissement. A part une saison où il a été intéressant, tout le reste il y a eu beaucoup de bas. Ce qui est flagrant, c’est qu’il prolonge en juin 2015 jusqu’en 2019, il passe son salaire à 520.000€ et depuis on l’a perdu ! Je me demande s’il n’a pas été son objectif, et puis plus rien ne fonctionne. Il travaille pour revenir ? Oui, ce n’est pas à remettre en cause. Mais quelque chose ne fonctionne plus. Il devient Gourcuff à son époque lyonnaise. Si le PSG peut le vendre cet hiver, qu’ils le vendent ! Sinon, cet été. Mais il est temps… Si on peut en tirer 10M€, ce sera extraordinaire. Et en plus le PSG pourra ainsi se séparer d’un gros salaire », explique, sur Canal-Supporters.com, le journaliste du Parisien.