PSG : Pas de supporters parisiens au Parc contre Monaco ?

Pour cet énorme choc de la phase retour de Ligue 1, le PSG a une revanche à prendre sur Monaco et va surtout se confronter à un adversaire qualifié, comme lui, en Ligue des Champions. Mais pour cette rencontre phare de dimanche, Paris n’est pas certain de pouvoir compter sur l’appui de ses Ultras, qui sont récemment revenus au Parc des Princes et en déplacement, et remettent un peu d’ambiance. Mais depuis plusieurs mois, certains membres ciblés par la direction ne sont pas autorisés à entrer dans le stade. Une situation qui n’évolue pas, et pourrait provoquer le boycott des supporters, a fait savoir le Collectif Ultras Paris, qui compte bien avoir gain de cause pour le choc de dimanche, ou sinon rebrousser chemin.

« Dimanche, les mots d'ordre seront solidarité et union. Depuis maintenant plusieurs mois, certains membres du Collectif Ultra Paris non interdits de stade, dont le président, continuent de se voir refuser illégalement l'accès au Parc des Princes par les services préfectoraux. Une situation censée à la base évolutive est devenue une norme que nous n'accepterons plus désormais. Donc à partir de dimanche, tout le monde rentre au Parc ou personne ! Non à la répression et l'injustice ! », a fait savoir le CUP, qui entend bien muscler son discours, même si les premiers mois depuis le retour s’étaient déroulés dans un climat d’apaisement.