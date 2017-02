PSG : Paris sait faire de superbes affaires au mercato, la preuve

Dans : PSG, Mercato.

Très décrié, le marché des transferts de l’été dernier du PSG explique aussi en partie la première partie de championnat chancelante. Les mises en action de Jesé Rodriguez, Hatem Ben Arfa et Grzegorz Krychowiak ont été clairement décevantes. Tout le contraire de Thomas Meunier, qui a dès le premier jour montré qu’il était appliqué et désireux de franchir un cap à Paris. Et progressivement, le Belge a saisi sa chance, au point de convaincre tout le monde quand Serge Aurier a enchainé les pépins physiques, son départ pour la CAN et un retour assez timide. Résultat, il permet de sauver l’honneur du mercato estival, mais démontre aussi, selon Yves Leroy, que le PSG peut toujours faire de bons coups avec des joueurs pas forcément très connus au moment de leur recrutement.

« Thomas Meunier a clairement pris la main. Il est aujourd’hui devant Serge Aurier dans la hiérarchie des latéraux. C’est dû à sa montée en puissance et à une petite baisse de forme d’Aurier. Cela ne me semble pas définitivement figé, parce qu’Aurier a l’un des meilleurs potentiels d’Europe à ce poste, dans un profil un peu différent. Mais effectivement, aujourd’hui Meunier donne de grandes garanties. Il attaque, il progresse défensivement, il est hyper concentré… Une superbe affaire », a résumé le journaliste du Parisien à propos d’un défenseur qui a coûté 7 ME au PSG. Un prix qui avait été jugé élevé pour un latéral venant de Jupiler League en juillet dernier…