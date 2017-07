PSG : Paris prêt à surpayer Neymar pour économiser 80ME

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La possibilité de voir Neymar rejoindre le Paris Saint-Germain grandit de jour et jour, mais les versions divergent concernant la manière dont le club de la capitale va pouvoir s'offrir la star brésilienne du Barça tout en restant dans les clous du fair-play financier. Et c'est peu dire qu'il faut du talent aux têtes pensantes du PSG pour trouver l'accord qui soit à la fois intéressant financièrement, légal et compatible avec les exigences de l'UEFA.

Car les 220ME de la clause libératoire de Neymar, que le joueur doit légalement payer de sa poche en Espagne, sont ensuite remboursés et soumis à des charges en France, et l'addition pourrait passer à 300ME. L'idée d'un paiement par le Qatar, qui pourrait utiliser le Brésilien pour la promotion du Mondial 2022, n'a jamais été envisagée affirme ce jeudi L'Equipe. Mais pour baisser le coût total de cette opération qui sera, et de loin, la plus grosse de l'histoire du football, le PSG a décidé de tout simplement négocier directement avec le FC Barcelone un transfert pur et dur de Neymar, sans avoir recours à la clause libératoire. Car dans ce cas précis, ce transfert n'est pas soumis aux charges habituelles. Autrement dit, Paris pourrait proposer d'acheter Neymar pour un montant légèrement supérieur aux 220ME, par exemple, 230ME, échappant ainsi aux charges colossales, tandis que le Barça toucherait lui plus que le montant de la clause libératoire. Concernant le contrat du joueur brésilien, les choses semblent déjà gravées dans le marbre, le quotidien sportif confirmant les infos de @ParisUnited6 concernant un contrat déjà prêt à être paraphé dans un cabinet d'avocats de la capitale.