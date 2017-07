PSG : Paris en passe de signer un vainqueur de l'Euro !

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Dans le viseur du Paris Saint-Germain au cours de ce mercato estival, Joao Mario se rapprocherait petit à petit de la Ligue 1.

Transféré l'été dernier du Sporting Lisbonne à l'Inter Milan pour 40 ME, Joao Mario est sur le départ. Et le club de la capitale française semble en bonne posture pour attirer le milieu de terrain de 24 ans dans ses filets. Selon le Corriere dello Sport, l'international portugais est effectivement tout près du PSG. D'après les informations du média italien, Antero Henrique aurait fait de Joao Mario une priorité estivale pour renforcer l'entrejeu parisien. Pour mener à bien ce dossier, le directeur sportif fait actuellement le forcing auprès des Nerazzurri, et une réunion entre toutes les parties serait même prévue dans les prochains jours.

« Proche d'un accord avec le joueur », le PSG cherche désormais à convaincre le club italien, mais ceci ne sera pas chose aisée car l'Inter compte sur son Champion d'Europe et parce que le prix demandé sera élevé. Un frein pour Henrique ? S'il est déterminé à recruter Joao Mario cet été, le dirigeant portugais pourrait mettre un point d'honneur à boucler ce dossier alléchant pour montrer à tout le monde de quoi il est capable.