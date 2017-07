PSG : Paris en échec dans le dossier Alexis Sanchez ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines maintenant, Alexis Sanchez aurait désormais très peu de chances de s’engager en faveur du club de la capitale, selon les informations du Parisien. Pourtant, un accord de principe avait bien été trouvé sur la rémunération du joueur et sur la durée de son contrat au cours des derniers jours. Mais les représentants de l’attaquant se sont montrés « particulièrement tatillons et gourmands au moment d’entrer dans les détails du contrat » selon le média francilien.

De plus, Arsenal campe toujours sur ses positions. Le club londonien a « balayé les différentes approches des représentants du PSG » ces derniers jours. Enfin, le club de la capitale aurait surtout freiné le dossier. Il serait quasiment impossible pour le vice-champion de France de mener parallèlement le dossier Neymar et le dossier menant à l’international chilien. « Pas totalement enterré », le dossier Alexis Sanchez ne fait désormais plus « du tout » office de priorité au Paris Saint-Germain.