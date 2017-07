PSG : Paris d'accord avec Yuri Berchiche, il manque juste 30ME

Dans : PSG, Mercato, Liga.

À la recherche d'un nouveau latéral gauche cet été pour remplacer Maxwell, le Paris Saint-Germain s'active pour Yuri Berchiche, mais la Real Sociedad est dure en affaires...

Véritable révélation de la saison dernière en Liga, où il a même été élu deuxième meilleur latéral gauche derrière Filipe Luis, Yuri Berchiche intéresse fortement le club de la capitale française. Très courtisé à travers l'Europe depuis plusieurs mois, l'Espagnol ne ferait pas tâche dans l'effectif parisien. Et c'est dans l'objectif d'en faire le remplaçant de Maxwell, et un rival de taille pour Layvin Kurzawa, qu'Unai Emery fait le forcing pour recruter le défenseur de 27 ans.

Selon Diariovasco, le joueur a d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre Paris cet été, et c'est désormais aux deux clubs de trouver un terrain d'entente. Ce qui s'avère plus compliqué... Le PSG a déjà proposé 15 millions d'euros, mais la Real Sociedad en demande deux fois plus (30 ME), soit le prix de sa clause libératoire, inscrite dans son contrat courant jusqu'en 2020. Le club espagnol sait que Nasser Al-Khelaifi a donné de grands moyens à Antero Henrique pour renforcer le PSG cet été, et ne lâchera donc rien dans cette affaire. Paris est prévenu.