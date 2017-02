PSG : Paris a oublié de descendre de son nuage européen

Dans : PSG, Ligue 1, TFC.

Adrien Rabiot, milieu du PSG, après le nul contre le FC (0-0) : « Mardi, en battant le Barça, on a laissé des forces physiques et mentales. Et le TFC a joué à 11 derrière, donc c'était compliqué. On a essayé de trouver la faille, mais en vain malgré quelques grosses occasions, et notamment un poteau. Toulouse est un adversaire féroce, à l'image de Dupraz qui ne lâche rien. Ils sont venus pour défendre et jouer en contre... On a manqué de fraîcheur pour gagner. On a tout donné, mais ce n'était pas suffisant. La semaine a été bonne avec le 4-0 contre Barcelone. Mais c'était compliqué de revenir au championnat et de faire le même match qu'en Ligue des Champions », a-t-il déclaré sur Canal +.