PSG : Paris à la rescousse d'un milieu camerounais freiné en Argentine

Dans : PSG, Mercato, Foot Mondial.

Ce sera probablement à nouveau à l’étude cet hiver, mais le PSG n’a pas trouvé son bonheur au milieu de terrain. Certes, le club de la capitale n’est pas en sous-effectif avec des joueurs comme Lo Celso ou Pastore qui peuvent s’intercaler, mais pour amener une dimension plus physique ou plus défensive, Unai Emery n’a pas tant de choix que cela. C’est pourquoi le leader de Ligue 1 a ciblé un milieu de terrain jeune et athlétique en la personne de Christian Mayo.

A 18 ans, ce Camerounais vient de passer professionnel au sein de Boca Juniors. Autant dire qu’il a encore du chemin à faire avant de s’imposer au sein de l’un des meilleurs clubs d’Amérique du Sud. Mais L’Equipe explique que le joueur est désormais dans le viseur parisien par l’intermédiaire de l’agent de Javier Pastore, qui a signalé aux dirigeants du PSG qu’il serait judicieux de suivre Christian Mayo. Surtout qu’une fenêtre pourrait rapidement s’ouvrir pour Paris, puisqu’en raison d’un nombre trop important de joueurs étrangers, le Camerounais n’est autorisé à prendre part qu’à dix rencontres du championnat argentin. Un frein qu’il ne rencontrerait pas au sein du club francilien.