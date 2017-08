Dans : PSG, Mercato, Liga.

Alors que les rumeurs s'intensifiaient concernant le départ de Neymar pour le PSG, Gerard Piqué avait mis en ligne en juillet dernier une photo où il posait avec le joueur brésilien avec ce commentaire devenu célèbre : « se queda ». Un mois plus tard, non seulement Neymar n'est pas resté au FC Barcelone, mais en plus Piqué est désormais moqué dans les stades espagnols avec ce « se queda » chanté par les supporters adverses. Histoire de montrer que tout cela était à prendre avec le sourire, Neymar a mis en ligne ce mardi soir sur Twitter une photo prise avec le joueur du Barça ou l'on peut évidemment lire : « se queda ». Bien joué Neymar, d'autant plus que cela arrive quelques heures après le communiqué du FC Barcelone qui annonce des poursuites contre le joueur brésilien du PSG.