PSG : Neymar présenté vendredi après-midi au Parc des Princes !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après bien des rumeurs, des supputations et des prévisions depuis démenties, on en sait désormais un peu plus sur la présentation officielle de Neymar par le Paris Saint-Germain. Pour des raisons évidentes de sécurité en période d'état d'urgence, et compte tenu de la passion engendrée par cette signature, le PSG, en accord avec les autorités, a décidé que sa nouvelle star brésilienne sera présentée vendredi en début d'après-midi au Parc des Princes, et non dans les rues de la capitale.

@ParisUnited6 précise de son côté que la présentation de Neymar sera diffusée en direct sur BeInSports et on peut également le penser sur toutes les chaînes d'information. L'entraînement et la conférence de presse à la veille du match contre Amiens ont été décalés afin de faire place nette à cet énorme événement. Javier Pastore a lui confirmé sur une radio espagnole qu'il avait décidé de « faire cadeau » de son numéro 10 à Neymar pour lui souhaiter la bienvenue au Paris Saint-Germain.