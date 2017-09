PSG : Neymar-Mbappé, la photo qui fait peur aux défenseurs

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour à Paris, après avoir joué avec le Brésil, Neymar était au Camp des Loges ce mercredi après-midi. Et cela a été l'occasion pour la star du PSG de rencontrer pour la première fois sous ses nouvelles couleurs Kylian Mbappé. L'accolade a été évidemment très remarquée entre les deux joueurs qui ont fait exploser le mercato du club de la capitale. Les défenseurs de Ligue 1 et d'Europe peuvent déjà commencer à stresser si cette entente entre Neymar et Mbappé se confirme cette saison...