PSG : Neymar exige du PSG qu'il recrute d'autres joueurs !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Aucun tweet durant la nuit, aucune information en provenance des Etats-Unis où le Barça et le PSG sont en tournée, pourtant Neymar agite toujours toutes les conversations. Que l'on aime ou pas le joueur brésilien, il est évident que la perspective de voir un footballeur de ce calibre débarquer dans notre bonne vieille Ligue 1 a de quoi exciter. Ce mardi, Le Parisien affirme que Neymar envisage clairement de venir au Paris Saint-Germain au point même d'avoir transmis aux dirigeants du club de la capitale une liste de joueurs qu'il souhaite voir à ses côtés s'il signe au PSG. Car s'il s'engage à Paris, Neymar veut gagner la Ligue des champions et pouvoir enfin décrocher ce Ballon d'Or dont il rêve tant.

Nasser Al-Khelaifi a déjà réalisé une partie du chemin en recrutant Daniel Alves, que Neymar veut impérativement retrouver. Le défenseur brésilien est son grand ami et lorsque ce dernier a rejoint le Paris SG, cela a été le signal tant attendu par l'attaquant. Reste qu'il voulait également voir Philippe Coutinho, qui est également son ami, au PSG, mais le prix du joueur de Liverpool (100ME) a fait reculer le club français. NAK et Antero Henrique auraient donc proposé Alexis Sanchez à la place. Seul problème, l'attaquant chilien est extrêmement gourmand sur le plan financier et cela coince encore, d'autant plus qu'Arsenal refuse, pour l'instant, de vendre son attaquant.

Enfin, le quotidien francilien affirme que Neymar aurait également demandé à ce que certains joueurs actuels soient conservés, et notamment Lucas, proche de la star brésilienne du Barça. Alors que le joueur parisien était cité sur le départ, la possible venue de Neymar pourrait changer la donne. Vivement le 31 août qu'on connaisse la fin du feuilleton.