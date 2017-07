PSG : Neymar à Paris, un jackpot financier pour le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain n'est pas encore fait que certains commencent déjà à hurler au scandale concernant le coût total du transfert de l'attaquant brésilien du FC Barcelone. Une fois que les cris des donneurs de leçon seront retombés, force est de constater que le PSG a franchi une étape dans ses investissements. Mais il ne faut pas croire que ces centaines de millions d'euros sont jetés en l'air sans raison. Car il est bien évident qu'en recrutant une star du calibre de Neymar, le Paris Saint-Germain entrerait alors dans une nouvelle ère.

Et cette ère n'est pas que sportive comme l'explique un expert en marketing sportif. « Il faut rapprocher l'hypothèse Neymar de ce qui s'est produit avec David Beckham. Avant lui, le PSG comptait 1,5 million de fans sur Facebook, à 80 % en France. Avec lui, le PSG a passé la barre des 3 millions dont au moins la moitié à l'international. De la même façon, Neymar pourrait aider le club à étirer sa zone de chalandise. Aujourd'hui, le PSG entre dans le top 10 des clubs avec 30 millions de fans, mais Neymar c'est encore plus : 60 millions ! En associant sa marque à celle du joueur, le Paris-SG attirerait des sponsors mondiaux. L'équipementier et le sponsor maillot du PSG versent aujourd'hui environ 25 M€ par an chacun. Mais les contrats de ce type qui se négocient actuellement dans les plus grands clubs se situent entre 50 et 100 M€. C'est dans cette nouvelle dimension qu'entrerait le PSG avec Neymar », fait remarquer, dans L’Equipe, Vincent Chaudel, histoire de faire remarquer qu'en 2017 le football ne s'envisage plus commercialement comme il y a 10 ou 20 ans.