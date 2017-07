PSG : Munich ou Paris, James Rodriguez a fait son choix

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Liga.

En partance du Real Madrid après une saison compliquée sous les ordres de Zinédine Zidane, James Rodriguez s'éloigne dangereusement du Paris Saint-Germain...

Suite à l'échec dans le dossier Pepe, qui a finalement signé au Besiktas malgré l'intérêt francilien, Jorge Mendes serait-il en train de mettre un deuxième coup de poignard dans le dos de Nasser Al-Khelaïfi avec James Rodriguez ? C'est fort possible... Alors qu'il veut régler son avenir au plus vite, sachant qu'il a refusé de participer à la tournée estivale du Real aux USA, le milieu offensif de 25 ans serait tout proche du Bayern Munich. Pisté par le PSG, qui avait fait de lui une priorité estivale, l'international colombien s'approche donc de la Bundesliga. Une tendance confirmée par Javier Hernandez Bonnet. « James Rodriguez ne reste pas au Real Madrid. Il a pris un virage, et il est plus proche du Bayern Munich que du Paris Saint-Germain », a fait savoir le journaliste colombien sur Caracol Television.

Confirmé depuis par la presse allemande, le potentiel transfert de James en Bavière prend forme. Désiré par Carlo Ancelotti, qui l'avait recruté au Real Madrid après la Coupe du Monde 2014 pour 80 ME, le Merengue aurait même déjà trouvé un accord avec les champions d'Allemagne, et le Bayern s'apprêterait à faire une offre ferme pour recruter l'ancien Monégasque. Il semblerait donc que le dossier James Rodriguez soit à mettre à la poubelle du côté du PSG. Un de plus...