PSG : Monaco va redescendre sur terre annonce Draxler

Dans : PSG, Monaco, Coupe, Coupe de la Ligue.

Programmée juste après la trêve, la finale de la Coupe de la Ligue samedi (21h) n’arrive pas au meilleur moment pour le Paris Saint-Germain et ses nombreux internationaux.

Il s’agit pourtant d’un rendez-vous capital pour les Parisiens qui, après l’humiliation à Barcelone en Ligue des Champions, doivent envoyer un message clair dans l’Hexagone. Pour cela, quoi de mieux qu’un sacre en battant l’AS Monaco ? Car si le leader de Ligue 1 impressionne depuis quelques semaines, Julian Draxler compte bien ramener les Monégasques à la réalité.

« Monaco, la meilleure équipe en France ? Non. Monaco réalise une saison fantastique, avec des jeunes joueurs vraiment très bons, mais nous sommes encore la meilleure équipe de France, a estimé l’ailier allemand dans les colonnes du Parisien. Maintenant, nous devons le démontrer sur le terrain, et dès samedi lors de cette finale. » Et pour s’imposer, le PSG devra notamment s’occuper du cas Kylian Mbappé.

Draxler craint Mbappé

« C'est un formidable attaquant, a encensé l’ancien joueur de Wolfsburg. Je ne le connaissais pas avant d'arriver ici, mais ses deux matchs contre Manchester City étaient fantastiques. Il est très bon mais j'espère qu'il ne le sera pas trop contre nous samedi. » Rappelons que le champion de France n’a pas réussi à battre l’ASM à deux reprises cette saison en Ligue 1 (défaite 3-1, puis 1-1).