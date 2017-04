Dans : PSG, Ligue 1, Monaco, OGCN.

Après la belle victoire du Paris Saint-Germain contre Guingamp dimanche (4-0), Thomas Meunier a donné son ressenti sur la course au titre... sans langue de bois.

Largement au-dessus de la mêlée depuis plusieurs mois, Monaco, Paris et Nice poursuivent leur féroce bataille en tête de la Ligue 1. Suite aux victoires difficiles de l'ASM à Angers (0-1) et de l'OGCN à Lille (1-2), le PSG a répondu du tac au tac avec un peu plus de facilité contre l'En Avant dimanche. Par conséquent, c'est toujours le statut quo dans la course au titre alors que Monaco dispose de trois points d'avance sur Paris. Ce retard à sept journées de la fin n'est pas rédhibitoire, et Thomas Meunier espère bien que son équipe va inverser la tendance dans le sprint final.

« Je crois toujours au titre. Ça me ferait mal à la gueule de ne pas finir champion pour ma première saison au PSG alors que ça fait quatre ans qu’ils déroulent (sourires). Je me sentirais comme le poissard de service. Tout le monde se rend compte qu’on n’a pas le droit de lâcher », a lancé, dans les colonnes de L’Equipe, Meunier, qui ne veut donc surtout pas être le chat noir du PSG lors de sa première bonne saison francilienne.