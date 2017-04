PSG : Merci l'arbitre, Duluc ironise sur Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

En s'imposant vendredi soir à Angers, le Paris Saint-Germain a mis la pression sur l'AS Monaco puisque le club de la capitale est revenu au niveau de son rival dans la course au titre en attendant le match Monaco-Dijon de ce samedi. Mais, au moment d'analyser cette victoire du PSG, Vincent Duluc a tenu à rappeler que sans une boulette de Tony Chapron et d'un de ses assistants, le SCO aurait égalisé avant la pause, et le scénario, et donc les analyses, auraient probablement été différentes.

Pour le journaliste de L'Equipe, il faut donc relativiser tout ce qui se dit. « Le début de la supériorité du PSG est toujours aidé par des décisions arbitrales. Qu’après ils gagnent un peu plus largement grâce à leur supériorité technique, d’accord, mais le fait de mener les place en position de confort. Le fait de gagner plus largement atténue le souvenir de l’arbitrage et des éventuelles erreurs. Et là par exemple, avec ce score de 2-0, on se dit que toute façon ils étaient les plus forts. Cela pervertit l’analyse », constate Vincent Duluc, pas vraiment emballé par ce qu’il a vu au stade Raymond Kopa de la part du Paris Saint-Germain.