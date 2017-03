PSG : Mbappé exige du respect pour le Paris SG

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe, Monaco.

La route de l'AS Monaco croisera celle du Paris Saint-Germain samedi en finale de la Coupe de la Ligue et tout le monde attend avec impatience la prestation de la nouvelle star du foot français, Kylian Mbappé. Interrogé sur ce PSG qui serait soi disant en baisse de régime, l'attaquant monégasque s'est un peu agacé. Et en marge du match France-Espagne, Kylian Mbappé a tenu à remettre les pendules à l'heure concernant le club de la capitale.

Car pour Mbappé, tout le monde tape un peu trop facilement sur la tête des joueurs du Paris Saint-Germain. « Aujourd’hui, le Paris-Saint-Germain a certes perdu contre Barcelone, mais ce que je déteste, c’est qu’on remette tout en cause. C’est vrai que ça a été une catastrophe pour le football français, mais le Paris-Saint-Germain reste le Paris-Saint-Germain. Ce sont les mêmes joueurs qui ont marché sur la Ligue 1 pendant quatre-cinq ans. Ce sont les mêmes joueurs qui sont de grands joueurs et qui ont gagné partout où ils sont passés. Ce qui s’est passé n’arrivera plus pendant au moins quatre-vingt-dix ans, mais il faut quand même respecter cette équipe, qui est favorite samedi », a prévenu Kylian Mbappé, dont l'état d'esprit semble à la hauteur de son talent footballistique.