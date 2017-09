PSG : Mbappé à Paris, même Neymar s’enflamme

Dans : PSG, Mercato.

Actuellement au Brésil où il joue les qualifications du Mondial 2018, Neymar a quand même suivi les derniers jours du marché des transferts en Europe et forcément dans son nouveau club du PSG. Et la signature de Kylian Mbappé ravit au plus haut point l’ancien barcelonais, qui voit un autre grand talent, encore plus jeune que lui, rejoindre l’armada offensive du club de la capitale.

« Mbappé est un grand joueur, c’est un jeune avec beaucoup de potentiel. Je suis heureux de jouer avec lui. Il est très jeune. Il nous aidera beaucoup, j’en suis sûr », a apprécié Neymar, qui comme beaucoup de supporters parisiens, est impatient de voir ce que va donner une attaque Neymar-Mbappe-Cavani cette saison, en Ligue 1 comme dans les grands rendez-vous européens.