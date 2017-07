PSG : Martial à Paris, la condition surréaliste de Mourinho

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Brillant face au Real Madrid la nuit dernière avec Manchester United (1-1), Anthony Martial n’est pas encore certain de rester au sein de l’effectif de José Mourinho. L'attaquant n’est pas considéré comme un titulaire par son entraîneur et pourrait être tenté de découvrir autre chose à un an de la Coupe du Monde en Russie et alors qu’il a perdu sa place dans le groupe de Didier Deschamps. Ces dernières semaines, un possible intérêt du PSG avait été évoqué dans les tabloïds anglais. Un intérêt qui fait de nouveau la Une Outre-Manche ce lundi.

Martial peut partir au PSG, à une condition...

Selon les informations du Mirror, le Paris Saint-Germain s’est bel et bien renseigné au sujet de l’international français. Le club de la capitale pourrait faire de l’ancien Monégasque un plan B (voire C ?) en cas d’échec dans les dossiers Alexis Sanchez et Neymar. De son côté, Manchester United n’est pas contre un départ de son numéro 11. A une condition : récupérer Marco Verratti dans la transaction, rien que ça. Autant dire qu’après l’épisode Barcelonais, la requête de Manchester United pour récupérer l’international italien a très peu de chances de faire mouche cet été…