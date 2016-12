PSG : Marquinhos est intouchable, le Real Madrid l'a presque compris

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Que ce soit cet hiver avec un départ très rémunérateur en Chine, ou l’été prochain à la fin de son contrat, Pepe se prépare à quitter le Real Madrid, où il a grandement participé aux derniers succès de la Maison Blanche.

Pour le remplacer, une première liste a été dressée au Real Madrid où on compte miser sur un jeune défenseur qui se ferait les dents derrière le duo composé de Varane et Sergio Ramos. Marca affirme ainsi que quatre joueurs sont visés. Il s’agit de Jesus Vallejo, l’Espagnol âgé de 19 ans et qui évolue à l’Eintracht Francfort, Inigo Martinez de la Real Sociedad, José Maria Gimenez de l’Atlético Madrid, et Marquinhos du PSG.

A 22 ans, le Brésilien a prolongé son contrat au début de l’année, avant de conforter son envie de rester longtemps à Paris, dans la foulée des deux bonnes nouvelles de l’été dernier, à savoir son autorisation pour disputer les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, et le départ de son concurrent David Luiz. Aller le chercher sera donc très difficile, même si le Real Madrid est capable de miser très gros quand il veut un joueur. Mais comme le précise Marca, les très bonnes relations entre Florentino Perez et Nasser al-Khelaïfi pourraient rapidement mettre un terme à cette piste, le dirigeant espagnol n’ayant pas envie d’entamer un bras de fer avec son homologue parisien pour un joueur très difficile à aller chercher.