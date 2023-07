PSG ‍: Lee Kang-In arrive dans l’un des plus grands clubs au monde

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lee Kang-In a livré ses premiers mots comme nouveau joueur du PSG, lui qui vient de s'engager avec le club champion de France. Le premier sud-coréen de l'histoire du club de la capitale arrive avec humilité, mais ambition.

Tout juste arrivé de courtes vacances, Lee Kang-In a enfilé le maillot du PSG pour valider son transfert en provenance de Majorque. Décisif cette saison en Liga, le Sud-Coréen sait qu’un grand défi l’attend avec la perspective de se faire une place dans l’effectif de Luis Enrique. Luis Campos n’a certainement pas dépensé 22 millions d’euros pour rien, même si la concurrence sera rude. En tout cas, le joueur formé à Valence arrive avec beaucoup d’humilité et la volonté de marquer de son empreinte ce passage forcément très attendu par celui qui est l’une des stars du football dans son pays.

Lee suit le PSG depuis très longtemps

« C'est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est l'un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Je connais le Paris Saint-Germain depuis que je suis tout petit. C'est une des meilleures équipes du monde. Je suis le championnat de France depuis très longtemps aussi. C'est un championnat très compétitif, qui compte beaucoup de joueurs très talentueux », a livré celui qui portera le numéro 19 cette saison, et a signé jusqu’en juin 2028. Le premier joueur sud-coréen de l’histoire du PSG avait marqué les esprits lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, et nul doute qu’il aura envie de continuer sur la lignée de sa saison très réussie avec Majorque. Il misera sur sa polyvalence, lui qui a annoncé être capable d’évoluer sur les deux ailes, mais aussi de prêter main forte au milieu de terrain à un poste plus offensif.