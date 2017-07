PSG : Luis Fernandez confirme des contacts avec Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Annoncé proche du Paris Saint-Germain par L’Equipe ce dimanche matin dans un rôle encore non-défini au centre de formation du club, Luis Fernandez a confirmé ses informations au Parisien. Actuellement consultant pour BeIN Sports, l’ancien coach du club de la capitale évoque le modèle du Real Madrid en ce qui concerne les jeunes joueurs à former et à développer au PSG.

« Il faut voir avec les personnes concernées. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. J’attends tranquillement que toutes les parties puissent avancer. J’ai 57 ans et je suis toujours aussi passionné. e Real Madrid a formé des joueurs, les a prêtés et ils sont revenus plus forts. C’est le cas de Lucas Vazquez ou Asensio. Les gars sont bien dans leur tête, fiers de représenter le Real pendant leur prêt. C’est un honneur pour eux. Ces jeunes ont du talent et sont parfois un peu barrés au départ. Les prêter peut-être une chance, mais il faut trouver le bon club. D’autres, comme Kimpembe ou Rabiot peuvent trouver leur place dans l’équipe très jeunes. C’est merveilleux. A 14, 15, 16 ans, les jeunes sont parfois très pressés » a confié Luis Fernandez. Le PSG a sans doute d’autres chats à fouetter actuellement, mais nul doute que ce dossier pourrait se décanter dans les prochaines semaines et aboutir sur une annonce officielle…