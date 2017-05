PSG : Lo Celso espère avoir marqué son premier but au PSG, mais...

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi après-midi, le Paris Saint-Germain n’a pas eu réellement besoin de forcer son talent pour disposer du Sporting Club de Bastia au Parc des Princes (5-0). Cette rencontre a surtout été l’occasion de voir quelques minutes à l’œuvre Giovani Lo Celso, le jeune argentin ayant eu très peu de temps de jeu pour s’exprimer depuis son arrivée au PSG en janvier. Alors qu’il n’a que dix petites minutes de jeu en fin de rencontre, le milieu de 21 ans a été directement impliqué sur le quatrième but parisien. Mais lui sera-t-il accordé, alors que Marquinhos semble avoir coupé la trajectoire du ballon juste avant que ce dernier ne franchisse la ligne ?

« Sur l’action du but je reçois une passe de Maxwell, je déborde sur le côté puis je pique mon ballon avant de voir Marquinhos couper la trajectoire. On verra à la télé si Marquinhos la touche avant ou après qu’elle ne soit entrée. Sur le terrain les autres joueurs m’ont félicité. J’espère qu’il me sera attribué car Marquinhos a déjà marqué plusieurs fois ici (rires) » a expliqué le jeune milieu de terrain argentin sur le site officiel du Paris Saint-Germain, alors que ce dernier sera sans doute appelé à jouer de manière beaucoup plus régulière dès la saison prochaine, à l’image également d'un Goncalo Guedes.