PSG : Létang et Kluivert virés en même temps pour laisser place à Monchi ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un entretien accordé ce samedi au Parisien, Nasser Al-Khelaifi a confirmé Unai Emery dans ses fonctions d'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais en même temps le président du club de la capitale a promis du mouvement et pas qu'au sein de l'effectif du PSG. « Avec Unai, nous allons parler des changements qui seront nécessaires à l’intersaison. Tout le monde doit être désormais tourné vers les objectifs importants qui sont devant nous », a prévenu le président du Paris Saint-Germain. Et selon le quotidien francilien, deux dirigeants pourraient faire les frais de ce coup de balais qui s'annonce, il s'agit d'Olivier Létang et Patrick Kluivert, incapables de travailler en commun depuis la nomination du Néerlandais au poste de directeur du football.

« Olivier Létang n’a pas supporté l’été dernier la nomination du Néerlandais Patrick Kluivert au-dessus de lui. Ce dernier, absolument pas rompu à ce nouveau rôle aux contours larges, ne travaille pas assez pour certains, cherche ses marques pour d’autres, mériterait de s’installer dans la durée pour les derniers, de plus en plus minoritaires. Un nouvel homme fort pourrait débarquer cet été et relancer une politique sportive qui n’a pas donné les résultats escomptés cette saison, si ce n’est le transfert de Julian Draxler, utile depuis janvier mais perdu comme les autres au Camp Nou cette semaine. La piste Monchi, le directeur sportif du Séville FC, est crédible », écrivent nos confrères qui relancent donc la fameuse rumeur Monchi, alors que le nom de Leonardo ne semble plus du tout d'actualité au Paris Saint-Germain.