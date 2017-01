PSG : Les médias font trembler Meunier avant Monaco

Dans : PSG, Monaco, Ligue 1.

Avec trois points de retard sur l’AS Monaco au classement, le Paris Saint-Germain n’aura pas le droit à l’erreur dans le choc de dimanche (21h).

Se retrouver à six longueurs de la tête du championnat serait dangereux, surtout si le leader a pris pour habitude de tout écraser sur son passage. Mais ce n’est pas ce qui inquiète Thomas Meunier pour le moment. De son côté, le latéral droit parisien craint surtout les conséquences médiatiques d’une défaite du PSG contre son principal concurrent.

« Nous ne sommes pas outsiders, loin de là. On joue à domicile et pour moi on est favori, tout simplement. On va rester prudent, bien sûr, parce que l’équipe de Monaco, personnellement, m’impressionne, avec beaucoup de qualités. Mais on doit faire la différence. Si le PSG veut prendre le titre en fin de saison, c’est un match comme ça qu’il faut gagner. Si on perd, ce ne sera pas la fin, mais au niveau médiatique, ce serait plus grave », a prévenu l’international belge, qui n’a pas envie de se rajouter une pression supplémentaire pour finir la saison.