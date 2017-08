PSG : Les cadors menacent, Al-Khelaïfi temporise pour Mbappé

Dans : PSG, Mercato.

En froid avec ses dirigeants à l’AS Monaco, Kylian Mbappé (18 ans) est annoncé de plus en plus proche du Paris Saint-Germain cet été.

Même en Espagne, où la piste du Real Madrid n’alimente plus les rumeurs, on parle d’un transfert au PSG quasi bouclé. En effet, Marca évoque une opération à 180 M€ (+ 20 M€ de bonus), qui permettrait à l’attaquant de signer un contrat de six ans assorti d’un salaire annuel de 12 M€. De quoi provoquer de vives réactions… Toujours selon le quotidien madrilène, le président Nasser Al-Khelaïfi aurait reçu des messages, ou plutôt des avertissements de la part de grands clubs européens, tous prêts à dénoncer le vice-champion de France à l’UEFA.

Déjà dans le viseur de l’instance, qui l’a sanctionné par le passé, le club francilien n’a pas besoin d’une pression supplémentaire. C’est pourquoi Al-Khelaïfi aurait décidé de ralentir le dossier Mbappé ! Une manière de calmer l’agressivité de ses rivaux qui ne comprennent pas comment le PSG peut dépenser 500 M€ dans le même mercato. Reste à savoir si cette situation représente un obstacle pour la signature de l’international français.