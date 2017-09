Dans : PSG, Ligue 1.

Certes, le PSG, du fait de sa création dans les années 1970, n’a pas une histoire aussi fournie que d’autres rivaux de l’élite.

Mais le club de la capitale traverse actuellement sans aucun doute son âge d’or, et cela se ressent clairement sur les chiffres et les records qui tombent. Alors que Zlatan Ibrahimovic avait tout chamboulé sur son passage, Edinson Cavani est en train de prendre la relève. L’attaquant uruguayen est devenu à Glasgow le meilleur buteur européen de l’histoire du club francilien. Mais il a aussi encore inscrit un doublé, comme ce fut le cas face à Saint-Etienne puis à Metz. Trois doublés consécutifs, voilà qui n’était jamais arrivé dans l’histoire du PSG, explique le site Paris-canalhistorique.com.

L’Uruguayen fait ainsi mieux que les 11 joueurs qui avaient déjà réussi deux doublés consécutivement, et notamment Dominique Rocheteau, George Weah, Patrice Loko, Pauleta, Nenê et bien évidemment Zlatan Ibrahimovic. Le doute n'est plus possible, Cavani ne tardera pas à dépasser le Suédois comme le meilleur buteur de l’histoire de Paris. A l’heure actuelle, l’Uruguayen n’a plus qu’une quinzaine de buts de retard sur le joueur de Manchester United. A ce rythme-là, la passation de pouvoir pourrait même intervenir avant la fin de l’année civile.