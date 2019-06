PSG : Neymar vendu 270ME, mais il y a une surprise !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Malgré des résultats mitigés avec le Paris Saint-Germain et encore plus avec le Brésil, plus une vie extra-sportive dissolue, Neymar paraît avoir toujours une grosse valeur sur le marché des transferts. Alors que l'on évoque un montant dépassant les 200ME, et même largement plus, pour que le PSG cède sa star brésilienne, la société Remiqz, une entreprise néerlandaise spécialisée dans l'analyse et le renseignement sur le football qui conseille des clubs et des joueurs à prendre les bonnes décisions au bon moment, s'est penché sur le cas Neymar. Et selon cette société, qui n'est pas partie prenante dans le dossier, ce montant n'est pas tout usurpé ni abusif.

Car si le footballeur Neymar a perdu une grosse valeur, son image est toujours aussi énorme sur le plan mondial. Ainsi, Remiqz estime que la star brésilienne du Paris SG vaut 81ME si l'on s'en tient au seul critère footballistique, mais qu'à côté de cela son impact en matière de marketing est de 182ME, soit un total de 263ME pour le transfert de Neymar s'il se fait durant ce mercato. L'entreprise néerlandaise rappelle toutefois que si l'on prend les mêmes critères sportifs et économiques, Neymar valait en fait 319ME en 2017 lorsqu'il a été vendu 222ME par le FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Autrement dit, le PSG avait fait une bonne affaire il y a deux ans, mais il lui faudra tout de même faire un effort pour céder l'attaquant brésilien.