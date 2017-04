PSG : Le PSG officialise un choix fort pour le futur centre d'entraînement !

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà créateur du Centre de Gestion Sportive de Ferrari à Maranello, du siège londonien de Google ou bien encore de l’Allianz Riviera à Nice, entre autres, le cabinet Wilmotte et associés a été choisi ce lundi soir par le Paris Saint-Germain afin « d’approfondir le travail d’esquisse architecturale de son futur centre d’entraînement et de formation à Poissy ».

Dans un communiqué, le PSG a justifié le choix de ce prestigieux cabinet dont la réputation est mondiale et qui devra rendre d’ici la fin du mois de juillet sa copie concernant le centre dont l’ouverture est prévue pour la saison 2019-2020. « Ce travail qui s’engage immédiatement durera trois mois. Il doit permettre d’affiner les détails du projet et d’en valider les principes et ses impacts dans le cadre de la concertation engagée en parallèle (…) Depuis son acquisition par Qatar Sports investments, le Paris Saint-Germain a renforcé ses ambitions et souhaite se positionner comme l’un des meilleurs clubs au niveau européen. Pour y parvenir, il a décidé d’investir dans la réalisation d’un Centre dédié à la Performance permettant d’offrir les meilleures conditions d’entraînement à ses joueurs, de préparer les générations futures, et d’impulser une dynamique positive et durable sur le territoire d’accueil (…) Le Club souhaite la meilleure intégration du projet sur le territoire. Il a à cœur de jouer un rôle de locomotive économique via la création d’emplois en phase travaux et en phase d’exploitation, et de créer des liens constructifs avec toutes les composantes locales, notamment via l’implication de sa Fondation qui prévoit la construction d’une 3ème école Rouge & Bleu, ou encore un travail partenarial avec les entreprises et établissements scolaires locaux », explique le Paris Saint-Germain.